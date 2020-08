Au Mali, depuis la prise du pouvoir par les militaires, un flou subsistait sur la sécurité et les conditions de détention du président Ibrahim Boubacar Kéita (IBK). On en sait désormais un peu plus, mieux, la Junte a annoncé la libération de deux détenus. En effet, les militaires ont annoncé la libération du ministre de l’Economie et des Finances, Abdoulaye Daffé et dule secrétaire particulier du chef de l’Etat.

Depuis que le colonel Assimi Goïta, leader du pays désormais et ses hommes ont pris le pouvoir, on se demandait le sort réservé à l’ancien président IBK et ses hommes arrêtés dans le cadre du coup d’état. En tout, une vingtaine de personnes ont été mis aux arrêts.

C’est l’ONU qui a apporté des nouvelles informations sur la situation. D’après une information rendue publique par l’organisation, un de ses membres a rencontré le président IBK qui se situe toujours au camp de Kati, base arrière des putschistes : “Hier dans la soirée une équipe des Droits de l’Homme de la MINUSMA s’est rendue à Kati dans le cadre de son mandat de protection des droits de l’homme et a pu avoir accès au Président Ibrahim Boubacar Keita ainsi qu’aux autres détenus” pouvait-on lire dans un tweet de l’organisation.

D’après des journalistes, il serait toujours gardé au camp de Kati. La CEDEAO et les organisations internationales ont toutes condamné la situation et appelé à un retour à l’ordre constitutionnel.