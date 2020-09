Alors que Boeing et Airbus, les constructeurs aéronautiques européens et américains sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, la Chine s’apprête à rentrer dans la danse. En effet, le pays vient de mettre sur pied le COMAC qui est défini comme (Commercial Aircraft Corporation of China) C919. Cet appareil qui a pratiquement les mêmes caractéristiques que l’A320 d’Airbus et du 737 de Boeing vient naturellement en rival.

Une solution face à la dépendance de la Chine de l’extérieur

Avec une capacité 150 à 180 passagers, le COMAC C 9191 peut intervenir dans le transport aérien tant sur le plan régional que domestique. Il viendrait probablement combler le besoin de la Chine en avion de ce type. Les autorités de la puissance asiatique ont visiblement profité de la situation liée au nouveau coronavirus pour s’affranchir de la dépendance aux avions provenant de l’extérieur.

Déjà 815 commandes enregistrées

L’appareil n’est pas encore opérationnel sur le plan commercial mais est tout de même sur une bonne piste selon les spécialistes. A en croire le chronogramme qui a été établi, il est à l’étape de tests. Déjà, plusieurs structures chinoises ont fait la commande de l’appareil. Au total, 815 commandes auraient été déjà enregistrées. 28 différentes entreprises seraient à la base de ces commandes.