Le député Juan Emilio Ameri se souviendra pendant longtemps de son geste inqualifiable. En Argentine, un député est désormais la risée du net pour certains, et un provocateur inconscient pour d’autres.

En pleine crise de Coronavirus, l’assemblée nationale a dû se résoudre, comme dans de nombreux pays, à opter pour des visioconférences. Lors d’une séance, le désormais célèbre député a commis une grosse bourde.

Rejoint par sa femme, il a décidé de lui donner un baiser sur le sein en prenant soin de lever son haut. La scène filmée et diffusée en direct a choqué plus d’un argentin. Choqué le président du parlement a réagi un peu plus tard : «Tout au long de ces mois en télétravail, nous avons vécu différentes situations où un député s’est endormi ou un autre s’est caché, mais aujourd’hui nous avons vécu une situation qui dépasse les règles de bienséance de cette maison» a lancé M. Massa, président de l’institution.

Quand au député imprudent, il a tenté de se défendre : «Ici, dans tout l’intérieur du pays, la connexion est très mauvaise. Ma conjointe est sortie des toilettes, je lui ai demandé comment étaient ses prothèses et je l’ai embrassée, car il y a dix jours elle a été opérée pour des prothèses». Cette tentative de justification ne lui a finalement pas évité une suspension.