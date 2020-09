Le président américain Donald Trump a reconnu s’entendre mieux avec les « dirigeants méchants ». Il a fait cet aveu dans un enregistrement du 22 janvier 2020, fait par le journaliste d’investigation Bob Woodward et rendu publique sur la chaîne de télévision américaine NBC. Le locataire de la Maison Blanche montre clairement qu’il apprécie les chefs d’Etat qui ne sont pas gentils. « Je peux vous dire que, plus ils sont durs et méchants, mieux on s’entend » avait-il confié.

Il s’entend bien avec Mohammed Ben Salmane

Dans ces confidences du président américain, ce dernier a parlé de sa relation avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qu’il apprécie également. Cela, en dépit du fait que le numéro un turc a fait mettre en prison plusieurs dizaines de milliers de ses opposants et mis à mal la liberté de la presse. « Je m’entends très bien avec Erdogan, même si je ne suis pas censé parce que tout le monde dit “quel horrible type” » a-t-il déclaré. Même s’il cela semble étonnant, Donald Trump, a aussi une bonne relation avec le président chinois Xi Jinping et le président russe, Vladimir Poutine. A ceux-ci s’ajoutent le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane, qui est toujours pointé du doigt dans l’affaire de l’assassinat du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi.

« Les plus faciles sont peut-être ceux que j’aime le moins »

Le numéro un américain a par contre affirmé ne pas s’entendre avec les dirigeants qui sont faciles. « Les plus faciles sont peut-être ceux que j’aime le moins, ou plutôt avec lesquels je m’entends le moins bien. » a-t-il encore confié. C’est le cas par exemple de la chancelière allemande Angela Merkel et d’autres dirigeants de pays alliés.