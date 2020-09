Le gouvernement vient en appui aux 12 directions départementales des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle en matériel. Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2020-2021, il leur a offert 8500 manuels solaires. La remise de ces manuels scolaires a eu lieu samedi dernier au Collège d’enseignement général 1 (CEG1) Lokossa par le ministre Mahougnon Kakpo. Ces manuels, d’un montant de 50 millions francs CFA ont été acquis sur le budget national au profit des établissements publics de l’Enseignement secondaire général.

Selon le ministre, Ils sont un vecteur essentiel de transmission de connaissances, de développement de capacités et de compétences, de consolidation et d’évaluation des acquis. Il a indiqué que ces manuels scolaires sont non seulement un maillon fondamental dans la pratique pédagogique, mais aussi l’un des facteurs les plus efficaces pour améliorer la qualité de l’enseignement et celle des rendements scolaires.

Pour le ministre, cet appui important de l’Etat témoigne une fois encore de l’intérêt qu’il accorde pour le système éducatif en général et le sous-secteur de l’Enseignement secondaire général en particulier. Et il va contribuer «à l’atténuation des problèmes liés au déficit de manuels didactiques dans nos établissements d’Enseignement secondaire général ». Et le ministre a invité les directeurs départementaux à une répartition rationnelle de ces manuels pour qu’ils deviennent les meilleurs outils de travail pour les apprenants des établissements bénéficiaires dès la rentrée prochaine.