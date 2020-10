Le corps diplomatique accrédité au Bénin a effectué mardi 27 octobre 2020, en début de matinée, la rentrée diplomatique au titre de l’année consulaire 2020-2021. Conformément aux pratiques reconnues pendant ces occasions, le chef de la diplomatie béninoise a discuté avec ses hôtes de la réforme du système partisan.

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci avait à ses côtés ses collègues de la Justice et de la Communication et Orden Alladatin, président de la commission des lois de la 8ème législature à l’assemblée nationale. La réforme du système partisan a été de long en large vantée aux diplomates accrédités au Bénin.

Des discussions, il ressort que le Bénin se prépare à expérimenté les résultats qui découlent de la réforme du système partisan à travers la prochaine élection présidentielle de 2021. La réforme qui a entraîné la tenue du dialogue politique national en octobre 2019 vise à assainir le paysage politique national avec la réduction subséquente des partis politiques.

Le système du parrainage, la discrimination positive en faveur des femmes, le financement des partis politiques, la prise d’une loi d’amnistie et l’organisation des élections générales à partir de 2026 sont autant d’actes qui ont couronné les assises politiques nationales. « Les recommandations de ces assises ont été traduites en actes concrets », ont solidairement indiqué les membres du gouvernement lors de la rentrée diplomatique.