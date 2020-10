L’actuel locataire de l’Elysée a profité de la tenue du Conseil européen de vendredi 16 octobre à Bruxelles pour indiquer qu’il faut voler au secours de l’Afrique dans ce contexte de pandémie. Selon les propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron, cette aide doit se situer à plusieurs niveaux surtout dans les domaines sanitaires et économiques. Le président français fait notamment savoir que la période de pandémie que traverse le monde aura un impact très négatif sur l’économie africaine.

“Nous devons soutenir l’Afrique…”

« Nous devons soutenir l’Afrique dans ce contexte de pandémie parce qu’elle sera dans une croissance nulle voire de récession pour la première fois depuis des décennies. Les conséquences en terme sanitaire économique sociale seront massives. », a déclaré le président français suite au conseil européen. « Notre obligation sera d’assister les Africains d’une part en matière de santé : renforcement de notre aide en système de santé primaire ; accompagnement de l’effort en matière de vaccination », a-t-il poursuivi.

Le mot de l’OMS sur la pandémie en Afrique

« Nous souhaitons aussi aller plus loin en terme d’accompagnement économique et social et avoir une vraie stratégie d’investissement.», ajoute-t-il. Ces déclarations interviennent quelques heures après l’avertissement qui a été lancé par l’Organisation Mondiale de la Santé sur les risques d’une nouvelle vague de la pandémie sur le continent noir. « Nous sommes réellement à un moment charnière de la pandémie en Afrique. Alors que les courbes de l’épidémie sur le continent avaient connu une tendance à la baisse au cours des trois derniers mois, ce déclin s’est stabilisé », a expliqué Matshidiso Moeti, directrice de l’OMS pour l’Afrique, lors d’une conférence de presse.