C’est l’une des plus grandes stars africaines du moment. Davido, de son vrai nom David Adedeji Adeleke n’est pas n’importe qui sur la scène musicale nigériane, et même africaine. Il enchaîne depuis quelques années des tubes avec différentes stars dont le regretté Dj Arafat, il y a quelques années, et même des stars américaines comme Chris Brown.

Mais malgré son succès et son talent indéniable, Davido fait face dans certains milieux à des railleries. La star nigériane en a marre que l’on attribue son succès à son père Adedeji Adeleke. Certes il est né d’un père qui a réussi en affaires et est même classé parmi les milliardaires de son pays, mais il s’est fait tout seul dans un domaine qui n’est pas si facile que ça, y compris pour les riches. C’est en substance le message que l’on peut retenir de l’intervention de Davido dans l’émission Bounce Radio. Fatigué de se voir reprocher le succès de son père en affaires, ou même son succès qu’il devrait uniquement à la fortune de celui-ci, Davido a tenu à remettre les pendules à l’heure.

« Personne ne me donne à manger, je ne dépends de personne. Tous mes frères qui bossent avec mon père sont plus riches que moi. C’est vrai… Si je vais travailler avec mon père, je serai milliardaire en dollars demain. Je fais la musique parce que c’est ma passion » a lâché Davido.