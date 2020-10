Suite au dernier développement des événements dans le Haut-Karabakh, le président de la République Islamique d’Iran a donné de la voix. Ce mercredi 7 octobre, à l’issue du Conseil des ministres, il s’est exprimé sur les informations faisant état de ce que des terroristes auraient été déplacés de la Syrie vers les lieux du conflit et que ces derniers auraient été épaulés par Ankara.

Le transfert de terroriste est inacceptable selon Hassan Rohani

On retient des déclarations qui ont été faites par le chef de l’État iranien, que son pays ne permettrait pas que des groupes terroristes se rapprochent de son territoire. «Le transfert d’un certain nombre de terroristes de Syrie et d’autres régions à proximité de la frontière irano-azerbaïdjanaise est absolument inacceptable», a notamment fait savoir Hassan Rohani. Il fait également remarquer que « le fait que des obus tombent sur le territoire iranien même par inadvertance est également inacceptable».

Risque d’une guerre régionale?

Il a par la suite profité de cette occasion pour mettre en garde la communauté internationale «quant au risque que le conflit au Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se transforme en une guerre régionale impliquant d’autres pays». Ces mises en garde du président Hassan Rohani interviennent après la visite qu’a effectuée la veille dans le nord-est de l’Iran, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami. L’officiel iranien a alerté les autorités de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan contre toute atteinte au territoire de son pays.