La présence des troupes françaises au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane n’est pas du goût de tous les hommes politiques de la zone. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à Sputnik, le docteur Adal Ag Rhoubeid, fondateur du Mouvement démocratique pour le renouveau et candidat à la prochaine élection présidentielle au Niger s’est permis d’opiner sur cette question.

Le recrutement se justifierait pas la présence française

Pour lui, la présence des forces françaises « justifie idéologiquement la pertinence du combat des djihadistes en leur permettant de recruter dans les rangs d’une jeunesse désœuvrée ». Il a tout de même reconnu le rôle non moins important que les forces françaises ont joué dans la neutralisation de certains chefs djihadistes de la zone. «La présence de Barkhane a apporté des résultats ponctuels indéniables en permettant notamment de neutraliser certains chefs djihadistes », a déclaré le Touareg, fils des grandes tribus nomades du Sahara.

Un transfert de la mission au G5?

Pour lui, la solution pour venir à bout de ce problème est le transfert de la mission de Barkhane au G5 Sahel et une grande implication des armées locales. «Un transfert de la mission de Barkhane au G5 Sahel me paraît effectivement urgent. Il faut qu’il y ait une plus grande implication des armées locales dans la lutte contre le terrorisme dans notre région. Pour le moment, hélas, le G5 ne semble pas être très opérationnel du fait que les moyens promis n’ont pas suivi. », a-t-il fait savoir.