L’information relative au départ de Paul Pogba de l’équipe nationale de la France suite aux propos du président français sur l’Islam n’est pas vraie. Le joueur a formellement démenti l’annonce qui a été faite dans les colonnes du journal britannique « The Sun » et a par la même occasion indiqué qu’il poursuivrait les auteurs de l’information ainsi que ceux qui ont permis son relai. L’international français a déploré notamment qu’une certaine presse l’utilise afin d’« alimenter leurs gros titres sur un sujet sensible ».

Une action en justice contre les auteurs

Il a également trouvé déplorable que « l’équipe de France » ainsi que « sa religion » soient les choix qui ont été faits pour alimenter la polémique. Dans la publication qu’il a faite sur le réseau social Instagram, il a insisté sur son intention de « porter plainte contre les personnes à l’origine de cette fake news ainsi que celles qui la relaient ». Rappelons que la publication du média britannique avait suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter.

De vives réactions sur Twitter

Dans un contexte où le président français était déjà dans la tourmente suite à ses déclarations, le nombre d’internaute qui était content suite à cette annonce était non négligeable. « Paul Pogba, fouteux converti à l’islam, décide de quitter l’équipe de France suite aux propos de Macron. Une sage décision, espérons juste qu’elle soit suivie par d’autres joueurs afin d’assainir l’équipe nationale… », a laissé lire un usager de Twitter.