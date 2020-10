Exactement dans 18 jours, les ivoiriens iront aux urnes pour choisir leur prochain président de la République. Cependant, beaucoup doutent encore de la tenue effective de cette élection face à une opposition déterminée à la boycotter si certaines conditions ne sont pas réunies. Elle réclame principalement des élections libres, transparentes et inclusives. Et pour que ces conditions soient réunies, le président Alassane Dramane doit retirer sa candidature, la Commission électorale indépendante (CEI) et le Conseil constitutionnel doivent être reformés, d’après les exigences de l’opposition.

Face au silence du pouvoir en place malgré tous les appels de l’opposition, le président du PDCI, Henri Konan Bédié a lancé ce samedi 10 octobre un appel solennel à l’endroit du secrétaire général de l’ONU. Un appel qui intervient après le passage d’une mission conjointe, composée de l’ONU, l’UA et la CEDEAO, dans le pays, pour s’enquérir des conditions d’organisation de la présidentielle.

Un organe électoral indépendant

« Je demande, ici solennellement, au Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur António Guterres, de se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d’un organe électoral, véritablement indépendant et crédible, avant l’élection présidentielle prévue le 31 Octobre 2020 », avait lancé depuis le stade Félix Houphouët-Boigny l’ex-chef de l’Etat ivoirien. Dans une déclaration au micro du média du parti, le Secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Maurice Kakou Guikahué, a indiqué avoir transmis personnellement une requête au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en plus de l’appel du président du parti.

« Cet appel a été suivi d’une correspondance formelle, d’une requête formelle, que je viens de déposer ce matin à 10h au représentant résident du PNUD en Côte d’Ivoire, » a déclaré le professeur Guikahué avant de poursuivre : « Il m’a dit qu’avant midi, le Secrétaire Général de l’ONU allait être saisi officiellement du courrier du président Henri Konan Bédié…, » a-t-il fait savoir.

