La star de la série populaire Desperate Housewives s’est retrouvée dans une grosse polémique après ses récentes déclarations sur la victoire de Joe Biden. Invitée d’une émission, elle s’est extasiée sur l’annonce de la victoire, mais a commis une bourde concernant la communauté afro-américaine.

« Les femmes de couleur se sont manifestées de manière spectaculaire. Bien sûr, vous avez vu en Géorgie ce que les femmes noires ont fait, mais les femmes latines étaient les vraies héroïnes ici, battant les hommes dans tous les États et votant Biden-Harris à un taux moyen de près. à 3 contre 1. Et cela ne nous a pas surpris » a-t-elle déclaré durant l’interview.

Cette déclaration a immédiatement déclenché une myriade de critiques sur la toile. Une situation embarrassante pour l’actrice qui a préféré éteindre au plus tôt la polémique. « Quand j’ai dit que les Latinas étaient des héroïnes dans cette élection, je voulais simplement dire qu’ils se sont rendus en plus grand nombre et ont voté plus progressivement que LATINO MEN… Ma formulation n’était pas claire et je regrette profondément que, il y a une telle histoire dans notre communauté de lutte contre les Noirs dans notre communauté et je ne voudrais jamais y contribuer, alors laissez-moi être très clair: les femmes noires ont longtemps été la l’épine dorsale du Parti démocrate, quelque chose que nous avons vu se jouer dans cette élection ainsi que lors des précédentes »