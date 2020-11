Triste nouvelle pour la planète football sud-africaine. En effet, le footballeur, Anele Ngcongca, est décédé. Le joueur de l’équipe nationale âgé de 33 ans a trouvé la mort dans un accident de la route, survenu sur l’axe Johannesburg-Durban. Anele Ngcongca effectuait de manière récurrente ce trajet, dans le but de voir ses nouveaux coéquipiers du club d’Amazulu Football Club. Cela avait été rendu possible grâce à un prêt consenti par le club Mamelodi Sundowns.

Une information confirmée par les deux clubs

La tragique nouvelle a été confirmée par les deux clubs, à travers un communiqué commun. « L’AmaZulu et le Mamelodi Sundowns FC présentent leurs plus sincères condoléances à la famille de Ngcongca, aux anciens clubs, aux coéquipiers, aux supporters et à la fraternité du football au sens large, ainsi qu’à tous ceux qui ont été touchés par la vie de cet ambassadeur exceptionnel du football » ont-il indiqué dans le document.

Un troisième titre consécutif de Premier soccer League

Notons que la carrière d’Anele Ngcongca n’était pas des moindres. Avec neuf années de carrière dans le club belge de Genk, il avait pris part à la coupe du monde. En France, il avait joué sa toute dernière saison avec le club de Troyes. Aussi, a-t-il joué aux côtés des Bafanas bafanas pour les finales de la coupe d’Afrique des Nations de 2013 et 2015. Durant la saison dernière, c’était avec lui que les Mamelodi Sundowns avaient gagné un troisième titre consécutif de Premier soccer League.