Ce lundi 09 novembre 2020, le Conseil constitutionnel ivoirien a validé les résultats de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 donné par la Commission électorale indépendante. Le président sortant Alassane Dramane Ouattara est donc réélu pour un troisième mandat avec 94,27% des suffrages exprimés. Au lendemain de cette confirmation, la CEDEAO qui en dépit de toutes ses médiations, n’a pu trouver un terrain d’entente entre l’opposition et le pouvoir en place, a fini par reconnaître la légitimité de l’élection en adressant ses félicitations au nouveau président.

« La Communauté Économique des États de l’ouest a pris connaissance de la Décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 2020 portant publication des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et proclamation de l’élection du Président Alassane Ouattara à l’issue de ce scrutin » notifie le communiqué.

Poursuivre ses efforts de l’émergence

« Elle adresse au Président élu ses chaleureuses félicitations, en même temps que ses vœux sincères de succès, dans la conduite de la mission que lui a confiée le peuple ivoirien souverain. Elle l’encourage à poursuivre ses efforts pour la consolidation et l’amplification des acquis de la Côte d’Ivoire sur la voie de l’émergence et l’exhorte, à cette fin, à tout mettre en œuvre en faveur du rassemblement des ivoiriens pour relever tous les défis » a précisé la CEDEAO.

L’organisation sous régionale, qui tout comme elle l’a fait depuis le début du scrutin, mais qui n’a rien donné, a une nouvelle fois, lancé « un appel à tous les Ivoiriens pour qu’ils placent par-dessus tout la paix et la cohésion sociale et cherchent à résoudre tous leurs différends par le dialogue et les voies du droit. » Peut-être, faute de légitimité de l’élection, les mots de félicitations des pays voisins, et de la communauté internationale tardent à venir.