En Côte d’Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara est pour le moment en tête du suffrage avec 99% des suffrages dans huit départements selon un bilan provisoire, un score digne d’un système politique à parti unique. Et pour cause, les opposants ont boycotté le scrutin mais ce dernier n’a pas voulu céder d’un pouce et a maintenu les élections dans le pays comme prévu.

Face à cette tournure (tensions entre les leaders politiques au début de la campagne) de nombreuses violences ont été dénombrées dans le pays. L’opposition ne veut toutefois pas se laisser face à la victoire annoncée d’Alassane Ouattara qu’ils accusent de bafouer la démocratie et face à un taux de participation faible (10% selon l’opposition). ”L’opposition appelle à partir de cet instant à la mobilisation générale pour bloquer cette dictature” a affirmé M. Pascal Affi N’Guessan, un des leaders de l’opposition.

L’opposition appelle aussi le gouvernement « à l’ouverture d’une transition civile afin de créer les conditions d’une élection présidentielle juste et transparente ». Une situation de tension qui peut déboucher, si rien n’est fait, sur des violences de plus grande échelle.