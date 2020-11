À Villiers-le-bel, dans le Val-d’Oise, deux représentants des forces de l’ordre ont été entendu et reconnu coupable d’avoir perçu de l’argent de manière illicite. En effet, selon le tribunal, le 15 novembre 2016, deux agents de la police municipale ont reçu pas moins de 600 euros en liquide de la part d’un automobiliste qui stationnait en double file.

En effet, ces derniers l’aperçoivent près de la gare et décident donc d’intervenir. L’individu lui, est pakistanais et ne connaît pas encore parfaitement bien les lois françaises. Les deux hommes lui réclament donc 600 euros pour cette infraction, chose à laquelle il décide de rapidement se plier. Mais par la force des choses, ce dernier rencontre quelques jours plus tard, une seconde victime de ces officiers de police.

Deux policiers municipaux ont extorqué de l’argent

Une plainte pour extorsion est déposée et l’IGPN se saisit du dossier. Il ne faut pas longtemps avant que les deux officiers ne soient démasqués. La justice s’occupe ainsi de leur affaire et les deux sont condamnés à 10 et 12 mois de prison avec sursis. Cette peine s’accompagne d’une interdiction d’exercer dans la fonction publique.

L’IGPN se tourne vers le dossier

En outre, les deux hommes doivent rembourser les 600 euros et débourser 500 euros en plus en frais de justice. Mais la situation pourrait bien leur coûter encore plus cher. En effet, selon les dernières informations, les deux policiers municipaux sont également poursuivis dans deux autres affaires, pour des faits similaires.