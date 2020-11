François Hollande, de retour en politique ? Ce dernier a confirmé au cours d’un entretien accordé à Elle, qu’il n’avait pas perdu la flamme de l’engagement. Une sortie qui ne devrait pas manquer de faire réagir alors que l’ancien président de la République a répété à diverses reprises, qu’il n’envisageait pas de revenir en politique.

Mais voilà, à un an et demi des élections présidentielles, ce dernier a décidé de semer le doute au sujet de ses ambitions. S’il n’a pas officiellement dit qu’il souhaitait revenir, ce dernier a toutefois laissé entendre qu’il serait tenté par un nouveau challenge. Une motivation soutenue par le fait que le PS (Parti socialiste) n’ai, à ce jour, aucun leader incontesté. Pourrait-il, dès lors, reprendre les reines du PS et de la France ?

François Hollande, de retour pour 2022 ?

Selon lui, le PS semble toutefois être bien trop en retrait afin de prétendre à quoi que ce soit. En effet, Hollande semble même appelé à la création d’une nouvelle force à Gauche, susceptible de faire de l’ombre à Macron et Le Pen, les deux favoris pour le second tour aux prochaines présidentielles. Un devoir essentiel à ses yeux, si la France souhaite lutter contre l’exercice solitaire du pouvoir.

Une alternance à la droite

Le Parlement, les élus locaux et l’ensemble des partenaires sociaux doivent ainsi lutter, ensemble, afin de faire face à une crise sociale, économique et environnementale de plus en plus grave. Seule certitude, Hollande partage et approuve les mesures économiques prises afin de soulager les Français face à la crise. À ses yeux, celles-ci vont permettre de garantir une certaine cohésionentre les acteurs.