Un jeune zambien est devenu très célèbre sur les réseaux sociaux à cause de sa frappante ressemblance avec l’humoriste américain Kevin Hart. Le jeune homme du nom de John a commencé par se faire connaître lorsqu’il publiait certaines vidéos sur les réseaux sociaux. Celui qu’on pourrait appeler sosie zambien de Kevin Hart est en effet un écologiste. Dans la plupart des vidéos qu’il publie sur internet, on le voit en train de faire des interprétations des chansons de son pays. Son visage et sa coupe de cheveux sont presque identiques à celui de l’humoriste américain.

Beaucoup de traits de ressemblance

Nombreux sont ses abonnés sur les réseaux sociaux à faire remarquer dans leurs commentaires sur ses publications le nombre de fois qu’il ressemble à celui qui est considéré comme l’un des rois du rire américain. D’autres estiment qu’il serait à même de jouer certains rôles de sozie de l’acteur américain. Le jeune zambien a pratiquement les mêmes yeux, le mêmes nez et le même sourire que le comédien américain.