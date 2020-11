Nouveaux risques de tension entre la France et la Turquie. En effet, il y a quelques jours, le gouvernement a confirmé la dissolution du groupe d’ultranationalistes Turcs, « Loup gris ». Une décision jugée inacceptable par Ankara, qui a décidé de hausser le ton. De quoi agacer Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française.

En effet, ce dernier a fustigé les torrents de haine et d’insultes du président Erdogan. Selon lui, ces déclarations sont trop nombreuses, trop récurrentes pour être acceptables. En effet, dans une rapide allocution, le gouvernement turc a promis de fermement répondre à la France, suite à cette décision. Or, pour Le Drian, la France seule n’est pas visée, mais bien toute l’Europe. En effet, le continent souhaite voir la Turquie arrêter ses brimades et ses multiples attaques.

Ankara menace de riposter

Dans le cas où la situation ne viendrait pas à se calmer, le Conseil européen a confirmé que certaines mesures pourraient être rapidement prises à l’encontre du gouvernement turc. Aujourd’hui, afin d’empêcher une dérive belliqueuse, la France appelle donc Ankara à prendre les mesures nécessaires.

Des tensions vives, depuis plusieurs semaines

Ces tensions interviennent dans un contexte particulier. En effet, entre la France et la Turquie, les points de désaccords sont nombreux. Syrie, Libye, Grèce, la tension est montée d’un cran lorsque Erdogan a appelé les états musulmans à boycotter les produits français suite aux déclarations d’Emmanuel Macron au sujet des caricatures et du droit au blasphème. Depuis, si la Turquie a présenté ses condoléances suite au nouvel attentat survenu à Nice, force est de constater que les tensions diplomatiques sont toujours bel et bien présentes.