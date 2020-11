C’est la mélanine qui détermine la couleur de la peau. Un pigment naturel qui protège certes des rayons du soleil qui identifie toutes les communautés humaines du monde. Cette substance par contre chez les africains dans le monde entier subsiste sous des concentrations variées d’une région à une autre, d’une communauté à un autre et selon l’ADN également. Ainsi cette pigmentation adaptée ou hyper pigmentation, se décline naturellement en différentes teintes de couleurs qui forme la race noire.

Ainsi, on observe parmi nous de superbes gradations de teintes : du caramel au beau ton foncé cuivré, voire bleuté dont l’entretien est bien différent des autres groupes. La peau noire requiert un bon entretien régulier que votre peau soit grasse ou sèche pour qu’elle conserve temporellement toutes ses fonctions sans s’abîmer. Pour ce faire, longtemps la gente féminine surtout a souvent sublimé leur peau avec des crèmes mais contrairement aux croyances, il n’y pas que ça, vous avez les huiles naturelles !

Peaux noires et hydratation aux huiles naturelles

Il est important de bien hydrater régulièrement la peau noire pour non seulement préserver son éclat (sinon sécheresse cutanée), réduire l’apparition d’acnés, éviter sa déshydratation (qui picote !), mais aussi ralentir son vieillissement. Eh oui bien que les peaux noires aient tendance à être grasses, les huiles restent les meilleures alliées ! Il faut donc opter pour une huile naturelle riche en vitamines A, D, E, F et bien d’autres principes biologiques précieux. La LNT vous fera donc découvrir les principales huiles naturelles bénéfiques en dehors du beurre de Karité qui reste une référence dans le domaine pour les noirs.

L’huile de coco

Très riche en vitamine A, vitamine E, en antioxydants, en collagène, en acide laurique, l’huile de coco nourrit la peau et apaise les irritations, lutte contre le vieillissement de la peau, tonifie et redonne de l’éclat. Additionnellement, l’huile de coco est efficace contre l’eczéma, les écorchures ou brûlures légères, les peaux sèches, réduit l’apparence de cicatrices et calme les douleurs grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Cette huile s’utilise comme démaquillant, lubrifiant des lèvres gercées ou comme exfoliant en associant le citron et le miel. Cette huile est un excellent anti-cerne en apposant un voile satiné sous les yeux. Toutefois, il est important de vous mentionner qu’en tonifiant la peau noire, l’huile de coco va renforcer son élasticité grâce au collagène.

L’huile d’argan

De couleur jaune citron lors de son extraction, cette huile est un atout majeur pour la peau. Elle soulage les tiraillements, démangeaisons et les irritations. Riche en oméga 6, en antioxydant, cette huile non grasse est hydratante tout en pénétrant parfaitement la peau. L’huile d’argan en soin de jour ou de nuit atténue aussi les cicatrices d’acnés (même de varicelle), car elle régénère, hydrate et retarde le vieillissement cutané précoce tout en convenant à tous les types de peaux

L’huile de jojoba

Cette huile est très appréciée pour ses effets anti-âge, séborégulatrice, anti-acné, anti-oxydante qui vont apporter souplesse et brillance à la peau. Elle régule la perte d’eau des peaux comme le sébum des peaux grasses, apaise et gâte les peaux sensibles. Il faut noter qu’elle est très fluide et pénètre les peaux en profondeur. Il suffit de quelques gouttes pour bénéficier de tous ses bienfaits.

L’huile d’amande douce

L’huile d’amande douce comme son nom l’indique est très apaisante. Elle hydrate, nourrit protège la peau comme les cheveux, elle revivifie votre peau, donne de l’éclat et soulage les irritations comme les démangeaisons. L’huile d’amande est fortement recommandée en cas de gerçures ou de déshydratation de la peau, et pour prévenir de l’apparition des vergetures

L’huile de palme

Tirée de la pulpe des graines du palmier à huile, il faut bien noter que l’huile de palme se distingue de l’huile de palmiste, qui, elle est extraite du noyau après la pulpe de chaque graine. Elle possède des propriétés incroyablement nettoyantes, émollientes. Elle confère ainsi souplesse, rajeunissement et brillance à votre peau. À la fois anti-rides, anti-bactérienne, l’huile de palme adoucit tout en clarifiant la peau grâce au betâ-carotène qu’il contient de la vitamine A, une composition proche du sébum humain qui renforce le film hydrolipidique du derme. Elle régule le sébum des peaux grasses pour les dames qui l’imaginent trop épaisse, réduit les problèmes acnéiques et élimine les bactéries qui sont des fois responsables des boutons douloureux qui bourgeonnent en grappes. L’huile de palme confère aussi de l’élasticité à la peau comme de la douceur.

L’huile d’avocat

Nous sommes conscients que l’avocat est bon pour la santé ! Ses matières grasses sont aussi saines aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du corps humain. En effet l’huile obtenue de la pulpe d’avocat déborde de propriétés biologiques efficaces pour les peaux en plus d’être survitaminée. C’est un excellent : anti-âge, hydratant, restructurant, anti-irritations (contre l’eczéma, le psoriasis, l’acné, etc.). Que votre peau soit sèche ou grasse, elle vous nourrit la peau en profondeur.

L’huile d’andiroba

Traditionnellement employée pour éloigner les insectes (moustiques, poux, même les puces) cette huile tropicale s’est fait remarquer par les populations grâce à ses propriétés : anti-bactérienne, anti-inflammatoires, anti-fongique, hydratante, adoucissante et régénérante est aussi utilisée dans la beauté. Particulièrement avec l’andirobine, principal actif de l’huile végétale cette huile naturelle d’Andiroba fait des merveilles sur les peaux à problèmes sujettes à des inflammations, les lésions, des mycoses, des démangeaisons et même des comédons, psoriasis, rougeurs ou eczémas. Avec son patrimoine antiseptique ce composé gras est à l’origine de la réduction de nombreuses agressions extérieures comme bactériennes qui a séduit les industries cosmétiques du monde entier. L’huile d’Andiroba unifie la peau avec l’acide linoléique. Elle est fortement recommandée pour les peaux noires, atopiques, réduire les vergetures et pour prévenir les vilains boutons. L’huile d’Andiroba est dense au toucher mais s’étend très bien sur la peau sans gaspillage. Elle permet en effet de traiter plusieurs troubles dermatologiques, même capillaire pour les cheveux. Elle est largement sur la peau mais également les ongles, les pellicules, l’épiderme et le cuir chevelu !