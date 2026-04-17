Algérie - Maroc: les détails sur les tensions du 11 avril

Le 11 avril 2026, près de Figuig à la frontière entre le Maroc et l’Algérie, deux hélicoptères d’attaque algériens de type Mi-28NE ont été observés en vol dans une zone sensible. L’information a très vite été relayée par des médias locaux avant d’être plus tard confirmée par les autorités. Cette incartade serait une manière pour l’Algérie de montrer les muscles après que le gouvernement ait été critiqué, suite aux travaux réalisés du côté d’Ich. Au mois de février dernier, l’armée algérienne avait entamé des travaux de marquage frontalier, entraînant la gronde du gouvernement marocain.

Dans le détail, il apparaît que les hélicoptères algériens ont été aperçus aux alentours de 11h30 survolant un secteur proche de la limite territoriale. Un incident qui relance le sujet des tensions entre les deux pays, relativement vives depuis quelques années, sur fond de désaccord au sujet de la région du Sahara Occidental. Alger soutien l’indépendance de la région et le Front Polisario quand Rabat tente de mettre en avant son plan d’autonomie.

De vives tensions entre Alger et Rabat

Suite au survol de la région, les deux hélicoptères se seraient ensuite dirigés vers la vallée de Zouzfana. Il est probable que l’espace aérien marocain ait été survolé, mais à date de rédaction de ces quelques lignes, celle-ci n’a été ni confirmée, ni commentée. Cependant, si celle-ci venait à être avérée, il s’agirait d’une des situations les plus déstabilisatrices entre les deux pays, depuis plusieurs années.

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Pour rappel, les hélicoptères Mi-28NE, sont des appareils qui ont été conçus pour des missions de combat. Ils sont notamment équipés d’un canon de 30 mm et de missiles antichars. Les observer dans une zone frontalière peut être interprété comme un signal de défiance de la part d’Alger à l’endroit de Rabat, laissant craindre un conflit d’ampleur.

Le Maroc continue d’investir dans le renouvellement de ses capacités de défense

Face aux tensions, toujours aussi vives entre les deux pays, le gouvernement marocain privilégie la diplomatie et le soutien international. Dans le même temps, le Royaume investi massivement dans le renouvellement de ses capacités de défense aussi bien sur terre sur sur la mer et dans les airs. En mars 2026, six hélicoptères AH-64E Apache supplémentaires ont été réceptionnés. Cela porte à 12 le nombre d’unités livrées sur une commande totale de 24 passées aux États-Unis