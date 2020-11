Barack Obama souhaite tout faire afin d’aider son ami à Joe Biden, à réussir dans son mandat de président des États-Unis. Interrogé sur le sujet, ce dernier a affirmé que le candidat démocrate serait bel et bien le prochain résident des États-Unis et que Kamala Harris prendrait la place de vice-présidente des États-Unis.

Âgé de 59 ans, l’ancien président des États-Unis a assuré qu’il ferait tout afin d’aider Biden même si, à ce jour, il n’envisage pas (encore) de travailler au sein de la Maison-Blanche ou quoique ce soit de similaire. Pas question donc de rejoindre le cabinet de Joe Biden. Amusé, ce dernier a d’ailleurs ajouté que Michelle Obama serait probablement contre son retour en politique. « Elle me quitterait » a-t-il assuré, ironique.

Barack Obama ironise sur son retour en politique

Il faut dire qu’Obama s’est tenu loin de la politique au cours du mandat Trump, préférant revenir à une vie plus normale. Il est toutefois sorti de sa « retraite », afin de venir en aide à Joe Biden, dans le but d’être élu. Farouchement opposé à la politique menée par le président républicain, ce dernier a enchaîné quelques meetings au cours duquel il a pointé du doigt le bilan du président républicain et son inaction face au covid-19.

Rien de personnel contre Donald Trump

Il a d’ailleurs rappelé au cours de son entretien pour CNN, que ses attaques n’avaient rien de personnel. En effet, ce dernier a expliqué que l’ensemble de ses remarques étaient basées sur des faits. Son aide apportée à Biden, Obama s’en serait d’ailleurs passé. Or, la situation est telle aux USA, qu’il a préféré prendre ses responsabilités afin de venir en aide à son grand ami et ancien vice-président.