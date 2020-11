Le contrôle du compte Twitter @POTUS sera bientôt remis à Joe Biden. En effet, dès qu’il prêtera serment, l’élu démocrate recevra le fameux compte du réseau social. Une annonce surprise alors que Donald Trump n’a toujours pas concédé sa défaite face à son rival démocrate. Pour autant, les chiffres ont pratiquement été tous confirmés.

Le porte-parole de Twitter, Nick Pacilio, a confirmé pour Politico que dès le 20 janvier 2021 prochain, le compte Twitter @POTUS sera transféré aux équipes de communication de Joe Biden. Une opération qui est menée en collaboration avec les archives nationales. Celle-ci a d’ores et déjà été menée en 2017 et devrait donc se réaliser sans tracas.

Joe Biden récupèrera @POTUS

Les autres comptes @FLOTUS et @VP seront également transférés. Les tweets effectués seront archivés et les comptes, réinitialisés avant d’être remis à la nouvelle administration. Un compte que le président Trump devra donc laisser avec une certaine amertume. En effet, ce dernier a utilisé le réseau social comme un véritable outil diplomatique, n’hésitant pas à s’y montrer parfois véhément, même s’il utilisait surtout son propre compte Twitter (@RealDonaldTrump).

Un utilisateur de Twitter assez calme

Joe Biden lui, est un utilisateur plus raisonné de Twitter. Lui et ses équipes de communication ont envoyé moins de 7.000 tweets, contre près de 60.000 pour le président américain. On imagine également que ce canal de communication ne devrait plus servir afin de régler certaines affaires, lorsque le nom du propriétaire changera.