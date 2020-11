La semaine dernière, le géant de la technologie Microsoft a ouvertement dénoncé une série de cyberattaques provenant de groupes probablement soutenus par la Russie et la Corée du Nord. Ces attaques auraient été perpétrées à l’encontre de groupes pharmaceutiques travaillant activement au bon développement d’un vaccin contre le covid-19.

Des accusations que la Russie a balayé d’un revers de la main. En effet, c’est par l’intermédiaire du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov que Moscou a tenu à se dédouaner, affirmant que ces accusations étaient devenues la norme aux USA et qu’elles ne se basaient sur absolument rien. Ce dernier affirme en outre que la Russie et ses entités sont visées par bien plus de cyberattaques que ce qui n’est dit.

Microsoft accuse la Russie de cyberattaques

Tom Burt, vice-président de Microsoft en charge de la sécurité, semble toutefois être sûr de lui. Dans un blog publié la semaine dernière, il a imputé la récente hausse des attaques menées contre les intérêts de Microsoft, à plusieurs groupes, dont Strontium. Cette société n’en est pas à son coup d’essai et est pointée du doigt par Microsoft dans une campagne de cyberattaques menée à l’encontre de 200 organisations directement impliquées dans le processus électoral aux USA.

Moscou refuse de reconnaître son implication

Ces accusations arrivent dans un contexte un peu particulier. En effet, depuis 2016 et les élections présidentielles, la Russie est dans le collimateur de nombreuses instances américaines, pour des attaques digitales supposées, menées à l’encontre des intérêts démocratiques américains. Or, la Russie a systématiquement refusé d’admettre avoir joué un quelconque rôle.