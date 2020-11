La performance de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid est vivement critiquée dans la presse espagnole. Le journaliste sportif espagnol Josep Pedrerol a profité d’un édito pour Jugones pour tirer à boulets rouges sur l’ancien international français. Il a notamment critiqué le choix qu’il a porté sur certains joueurs au détriment d’autres. Pour l’homme des médias, le sélectionneur du club espagnol fait les frais de ses mauvais choix sur les joueurs.

“15 jours pour son autocritique”

Il n’est pas allé par quatre chemins pour lui lancer un avertissement. « Zidane a 15 jours pour faire son autocritique, 15 jours pour réfléchir à son avenir », a-t-il fait savoir dans son éditorial. « Zidane a décidé de se séparer de Reguilon et de parier sur Marcelo. Zidane a décidé de se séparer de James Rodriguez et de garder Isco. Zidane a demandé à recruter Jovic. Zidane a fait un cadeau à Mourinho avec Bale. Zidane a fait plusieurs erreurs et a choisi de faire confiance à des joueurs qui ne le méritent pas », avait-il déploré dès les débuts de son éditorial.

Des performances critiquées

Rappelons que le coach français est dans le viseur des supporter du Real Madrid depuis quelques semaines suite aux résultats de certaines rencontres. Le score de la dernière rencontre du Real avec Valence a plombé une fois les efforts de l’ancien joueur français. Les espoirs suscités par la victoire de son club face au FC Barcelone n’auront véritablement pas duré.