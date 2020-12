Dans le cadre de sa volonté d’accompagner le mouvement sportif à la base, le Comité national olympique et sportif béninois (CNOS-BEN) a apporté un soutien financier à certains athlètes béninois. Dans l’après-midi de ce jeudi 17 décembre 2020 à la Maison des fédérations sportives sise à la Haie Vive à Cotonou, le Comité a procédé à la remise de chèque à deux catégories d’athlètes. La première est constituée de 11 athlètes de haut niveau susceptible de se qualifier pour les Jeux Olympiques (JO) de Tokyo 2020 prévus pour 2021.

La seconde est composée de deux athlètes ayant été victimes d’accidents. Pour la première catégorie, le CNOS-BEN a réussi à mobiliser 24 000 Dollars US soit plus de 13 millions de FCFA. Ces fonds sont mis à disposition par l’Association des Comités nationaux olympiques (ACNOA) afin que les Comités nationaux olympiques puissent soutenir leurs athlètes qui se préparent pour la compétition en cette période particulière de la COVID-19. Pour répartir ces fonds, le président du CNOS-BEN Julien Minavoa a expliqué que le Comité a dû choix les athlètes du haut niveau dont dispose actuellement le Bénin et qui ont du potentiel pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Selon lui, dans la discrétion, le Comité suit les athlètes béninois de sorte que si les fédérations sportives dressent la liste de leurs sportifs, le CNOS-BEN peut les interpeler par rapport à une éventuelle absence de la liste d’un athlète jugé meilleur que ceux sur la liste fournie. Il a reconnu qu’en la matière les fédérations sportives sont souvent correctes et établissent des listes objectives. De ses explications, on retient que parmi les 11 athlètes béninois, six ont bénéficié de la bourse olympique depuis 2017. Cette bourse est de 1000 dollars par mois et a pris fin en juillet 2020. Et comme pour cause de Coronavirus, les JO de Tokyo 2020 ont été reportés à 2021, les Comités nationaux olympiques ont plaidé et obtenue la prorogation de la bourse de 12 mois.

Déjà qualifié, Privel Hinkati privilégié

Julien Minavoa a informé que la bourse olympique ne suffit pas et que les grands pays viennent en appui à leurs athlètes. Espérant que l’Etat béninois va le faire, le CNOS-BEN a décidé de partager les 24 000 Dollars US aux athlètes de haut niveau qu’il a inscrit dans la base des organisateurs des JO de Tokyo. Dans cette répartition, une priorité a été donnée à Privel Hinkati qui est le seul athlète béninois déjà qualifié pour ces JO en Aviron. Et donc, lui s’en sort avec 4000 Dollars US. Les 10 autres athlètes ont reçu chacun 2000 Dollars US. Il s’agit de Odile Ahouanwanou, de Noélie Yarigo et de Romaric N’Tia en Athlétisme, de Nafissath Radji et de Jefferson Kpanou en natation, de Baki Tchani en lutte, de Océanne Ganiéro en Karaté, de Celtus Dossou-Yovo en judo, de Georges Agonkouin en roller sports, et de Henry Lontchédji en boxe.

Deux athlètes ayant subi d’accidents

La deuxième catégorie d’athlètes concerne Rawdath Demba Diallo de roller sport et Pascaline Vitou du badminton. Rawdath Demba Diallo le lundi 12 mars 2018 lors d’une séance d’entraînement au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. La championne qui y était après les cours de la soirée pour s’entrainer quand elle s’est fait ramasser par un motocycliste qui roulait à vive allure à l’intérieur du stade. Elle avait subi une opération chirurgicale où un clou a été introduit dans son péroné pour lui permettre de garder sa mobilité au niveau de ses chevilles en tant qu’athlète de haut niveau.

Deux ans après, elle a été opérée une nouvelle fois afin de lui retirer le clou de la jambe. Le CNOS-BEN a donc décidé de rembourser intégralement les frais de soins de l’athlète qui s’élève à 1 117 490 FCFA. Concernant Pascaline Vitou, elle s’est blessée lors des Jeux africains, Rabat 2019 au Maroc. Le CNOS-BEN a donc payé intégralement les frais des soins reçus dès son retour au pays. L’athlète a eu aussi 200 000 FCFA comme prime de remboursement de sinistre. Il faut noter que ce sont les présidents des fédérations sportives concernées qui ont reçu les chèques et doivent les transmettre aux athlètes.