Attendu sur le tarmac de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar en cette soirée du 05 septembre 2015, l’aéronef de la compagnie Senegalair n’est jamais à destination. L’appareil de type Hamker 125-700 immatriculé 6V-AIM avait quitté Ouagadougou, la capitale Burkinabé à 16h36 mn. A 19 h 07 minutes, il disparaît totalement des radars de la tour de contrôle de l’aéroport dakarois déclenchant à 19h 15, les opérations de recherches menées par le centre de coordination des sauvetages. Les secours n’ont malheureusement pu rien faire. Toutes les 07 personnes à bord de l’aéronef dont 3 membres d’équipage sont mortes dans le crash.

Homicides involontaires

L’appareil transportait une patiente française (Céline Pirat) qui avait à son chevet le médecin Yahya Diop et deux infirmiers du nom de Cheikh Tidiane Niang et Diédhiou Youssoupha. Cinq ans après l’accident, on apprend que les responsables de l’époque sont poursuivis pour des faits d’homicides involontaires devant un tribunal correctionnel.

Il s’agit de Gerald Gabriel Mar Diop, Directeur général de Sénégalair, Mamadou Sy, inspecteur de la sécurité de l’aviation civile, El Hadji Mactar Daff, inspecteur navigabilité, Mouhamed Mansour Sy, Directeur des transports aériens à l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la météorologie (Anacim) au moment des faits et Maguèye Marame Ndao, Directeur général de l’Anacim. Ils sont au total 05 personnalités accusées d’homicides involontaires.