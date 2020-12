Ce jeudi 10 décembre 2020, le footballeur français Antoine Griezmann, a annoncé rompre son contrat d’ambassadeur avec la marque chinoise Huawei, soupçonnée de participer à la surveillance de la minorité musulmane ouïgoure par les autorités chinoises. « Suite aux forts soupçons selon lesquels l’entreprise Huawei aurait contribué au développement d’une “alerte Ouïgour” grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j’annonce que je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société, » a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le joueur a invité « Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse » de la minorité ouïgoure « et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l’homme et de la femme au sein de la société. » Cette déclaration du joueur fait en effet suite à une mise en cause de Huawei par Washington pour son implication dans des tests d’un logiciel de reconnaissance faciale, selon une étude du cabinet de recherche IPVM, que le Washington Post a repris.

“C’est leur affaire”

Si Pékin a refusé de commenter la décision du joueur, le ministère des Affaires étrangères a fini par prendre la défense de Huawei. « Toute entité indépendante a le droit de collaborer avec qui elle l’entend. C’est leur affaire », a déclaré lors d’un point presse Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui a plutôt accusé les USA.

Sur le réseau social Weibo, les internautes chinois ont également pris position pour le géant des technologies de l’information et de la communication en tirant à boulets rouge sur Griezmann. « C’est un mauvais footeux qui se prend pour une star », a écrit un utilisateur de l’équivalant chinois de Twitter. Pour ce dernier, le joueur soutien « indirectement le terrorisme » avec sa décision. « Griezmann sait-il au moins placer le Xinjiang sur une carte ? » a également commenté un autre fustigeant « ces sportifs qui s’immiscent dans la politique mais n’y comprennent rien ».