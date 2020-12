Aux USA, plusieurs passagers sont montés à bord d’un vol United Airlines. Mais très vite, le voyage a viré au drame après que l’un des passagers ait présenté des symptômes du covid-19 avant de décéder. De fait, le reste des personnes à bord craint d’avoir attrapé la maladie. Une action en justice est actuellement à l’étude.

L’un des passagers, François Montinat a récemment expliqué avoir des maux de tête et des soucis au niveau de son nez. Deux des symptômes qu’il a présenté en mai dernier, lorsqu’il a attrapé le nouveau coronavirus une première fois. Pire encore, ce dernier ne peut pas obtenir de rendez-vous pour mener à bien un test de coronavirus. Malade, il ne peut d’ailleurs pas envisager de rester des heures debout afin de faire la queue.

Un passager décède du covid, les autres craignent pour leur santé

À ses yeux, le protocole mis en place par United Airlines était bien trop léger et ne répondait pas aux risques réels. Affaibli, il envisage une action en justice contre la compagnie aérienne. Un constat partagé par Megan Hubbard et Cameron Roberts. Le second a lui aussi des symptômes du covid-19, notamment de la toux. Megan, elle, n’a rien, mais souffre de crise d’anxiété depuis quelques jours. Elle est obligée de voir quelqu’un à ce sujet-là, afin de l’aider à passer outre ce qu’elle a pu voir dans cet avion.

L’administration Biden pourrait tout chambouler

La compagnie n’a pas encore été en contact avec les passagers et n’a pas souhaité répondre aux tentatives de questions qui lui ont été adressées sur le sujet. Aux USA, la question du covid est centrale. Plus de 300.000 personnes ont d’ores et déjà perdu la vie et le gouvernement actuellement en place ne compte pas imposer de mesures dans les jours à venir. L’administration Biden pourrait bien changer tout cela, dès son arrivée à la Maison-Blanche, le 20 janvier prochain.