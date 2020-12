Il y a près d’une année, le candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, faisait la une des médias après qu’une vidéo à caractère sexuel ait fuité. En effet, ce dernier a été piégé par l’activiste Piotr Pavlenski, qui n’a pas hésité à mettre en ligne certaines images qui ont forcément eu un impact sur sa campagne.

Un an après, Julia Minkowski, avocate et compagne de Griveaux, a accepté de témoigner. Selon elle, cette affaire n’a rien changé pour l’amour qu’elle et ses enfants portent pour l’ancien porte-parole du gouvernement. Richard Malka, proche du couple, a d’ailleurs affirmé que cette dernière avait présenté une force mentale, une dignité que personne ne lui soupçonnait.

La femme de Benjamin Griveaux décidé de réagir

Les deux ont passé leur confinement en Bourgogne. Une période difficile pour Benjamin Griveaux, toujours très touché par cette affaire. Il a toutefois profité de cette période pour se recentrer sur sa famille, son épouse, un véritable roc. Conscient d’avoir fait une bêtise monumentale, ce dernier a également pris le temps de réfléchir à ce qu’il pourrait bien faire dans les mois à venir.

Une affaire rocambolesque

Bien entendu, tout n’a pas été tout rose pour Julia Minkowski, qui a subi le contrecoup des réseaux sociaux et de l’incroyable médiatisation de cette affaire. Une femme forte et équilibrée, qui a réussi à passer outre les gouttes même si pour beaucoup, ce sont surtout ses enfants qui ont été pénalisés, plus que Benjamin Griveaux lui-même.