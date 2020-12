Les autorités ont effectué une importante saisie d’explosifs appartenant aux terroristes. Selon les informations données par l’ONU et Interpol plusieurs dizaines de milliers d’explosifs ont été confisqués dans une opération menée en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Niger et au Mali, dans le cadre de la lutte contre les réseaux de trafiquants d’armes.

60 000 litres de carburants de contrebande saisis

D’après Interpol, l’opération a par ailleurs permis de mettre la main sur 40 000 bâtons de dynamite et détonateurs qui devraient servir aux activités minières illégales, qui est la nouvelle source de financement des organisations terroristes. Aussi, ont-été saisis des milliers de munitions ainsi que des armes à feu. A ceux-ci s’ajoute 60 000 litres de carburants de contrebande au Niger et au Mali, qui viennent du Nigeria et est soupçonné d’alimenter les réseaux d’al-Qaïda. Notons que pour effectuer toutes ces saisies d’armes, Interpol et les Nations Unies ont déployé 260 hommes et femmes dans cette opération intitulée KAFO.

La mobilisation de ces éléments a eu lieu du 30 novembre au 6 décembre 2020. Cette opération semble ne pas avoir été de tout repos, puisque les soldats ont été déployés au niveau des frontières terrestres, les aéroports et les ports des quatre pays. Par ailleurs, ces hommes et femmes ont mis la main sur plusieurs personnes que les autorités pourront poursuivre pénalement, grâce aux multiples enquêtes qui ont été ouvertes.