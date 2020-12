Il était connu pour ses étroites relations avec la drogue. Mais méritait-il pour autant un tel hommage ? En tout cas, un septuagénaire de nationalité allemande a caché de la cocaïne dans une douzaine de toiles de peinture à l’effigie du génie argentin. L’homme a été appréhendé à l’aéroport d’Istambul. Il venait de la Colombie. Sûr d’avoir quelque chose à se reprocher, l’allemand de 72 ans ne se comportait pas comme les autres passagers. Il a rapidement été repéré par les douaniers. Ces agents le soumettent alors aux rayons X. Les chiens renifleurs sont également venus faire leur travail.

De forts soupçons pesaient donc sur le septuagénaire. Les douaniers passent au crible ses bagages et découvrent 2, 65 kilos de cocaïne se trouvant dans une douzaine de petites toiles de peinture à l’effigie du « Dieu » du foot. Rappelons à toutes fins utiles que le gamin en or (El pibe de Oro) est mort le 25 novembre dernier. Cela fait bientôt un mois. Il avait gagné la Coupe du Monde 1986 avec l’Argentine. Une équipe qu’il aura la chance d’entraîner entre octobre 2008 et l’été 2010.

Un passage peu glorieux sur le banc de l’Albiceleste

Son passage sur les bancs de l’Albiceleste a été peu glorieux. Il ne fait pas mieux qu’un quart de finale à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Son équipe est battue 4-0 par l’Allemagne, une sélection qu’il connaissait très bien en tant que joueur. En effet, El pibe de Oro et l’Argentine avaient battu la Mannschaft en 1986 en finale de la Coupe du Monde avant de perdre contre la même sélection quatre ans plus tard à ce même stade de la compétition.