Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 20 janvier 2021, leur traditionnel conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises dont entre autres l’adoption des décrets portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des transports terrestres et de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le grand Nokoué. Plusieurs nominations ont été prononcées.

En fin de son premier mandat constitutionnel, le chef de l’Etat a entériné plusieurs nominations ce mercredi 20 janvier 2021. Les nominations confirmées par le relevé du conseil des ministres ont été faites dans sept ministères clés à savoir le ministère de la justice et de la législation, le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

Des nominations ont été aussi prononcées au ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, au ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, au ministère des infrastructures et des transports et au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi.

A noter qu’une quinzaine de nominations ont été prononcées dans les sept ministères. Mahougnon Kakpo change son directeur de cabinet, le professeur Jean-Benoît Alokpon et le fait remplacer par l’ancien directeur départemental du Ministère dans le Borgou, Garba Ayouba. Le comédien et metteur en scène Marcel Bonaventure Bio Yarou OROU FICO, nommé conseiller technique à l’artisanat au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi. Sacca Lafia a également prononcé à la nomination de nouveaux directeurs départementaux du ministère de l’intérieur.