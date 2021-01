Entre Diamond Platnumz et son père Mzee Abdul Juma, plus rien ne va. D’après des témoignages dans la presse et tout récemment une interview de M. Juma, il serait livré à lui-même sans l’aide de son fils malgré le succès immense que ce dernier connaît depuis quelques années.

Il faut dire que le père et le fils n’ont jamais eu de vrais bonnes relations. Le premier ayant abandonné la famille et laissé leur mère livré à eux-mêmes. Une fois sous le feu des projecteurs, ce dernier n’estime donc pas nécessaire de voler au secours de son géniteur. C’est ainsi que Mzee Abdul Juma a été vu à plusieurs fois seul dans des situations précaires; comme cette fois-là lorsqu’il embarquait dans un matatu, un taxi-bus local (voir post instagram ci-dessous).

Dans une récente interview diffusée par une chaîne tanzanienne, le père de Diamond Platnumz a évoqué sa détresse affirmant même que son fils pourrait rater son enterrement : « J’ai la conviction que lorsque je mourrai, il ne sera pas tenu de m’enterrer, car je suis un homme du peuple et je peux être inhumé par d’autres personnes. Il (ndlr : son fils Diamond Platnumz) pourrait être à l’extérieur du pays ou même présent, mais ne pas avoir l’opportunité de le faire ». Des déclarations qui ont ému la toile tanzanienne, certains prenant position pour l’artiste affirmant qu’il ne devait rien à son père, d’autres lui rappelant que quoiqu’il arrive il a un devoir envers son géniteur; tout au moins en ne le laissant pas dans une misère totale.