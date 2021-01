Meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, Diary Sow avait rejoint la France où elle étudie en classe préparatoire dans le lycée Louis-le-Grand à Paris. Elle n’a plus donné signe de vie depuis le 04 janvier, date de la reprise des cours dans ce prestigieux établissement de la capitale française. Sa disparition intrigue et inquiète. « C’est une élève ponctuelle, très sérieuse et l’alerte a été donnée rapidement. Personne ne l’a vue, on ne l’a pas trouvée dans son appartement » a déclaré Henri Sarr qui fait partie d’une association d’étudiants sénégalais qui milite pour que la jeune Diary soit retrouvée.

L’association a déjà lancé plusieurs appels dans ce sens, sur les réseaux sociaux. Serigne Mbaye Thiam, ancien ministre de l’éducation et parrain de Mlle Sow a indiqué sur twitter que les autorités sénégalaises et françaises travaillaient de concert pour la retrouver. « Depuis l’annonce de la nouvelle, les autorités sénégalaises et françaises mettent tout en œuvre pour #RetrouverDiarySow avec un protocole d’alerte approprié. Faisons leur confiance. Merci pour votre mobilisation pour #DiarySow et gardons espoir » a-t-il écrit sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Une disparition volontaire?

Une enquête est effectivement en cours en France. Avant sa disparition, la jeune femme se serait rendue à Toulouse pour passer les vacances avec une étudiante en médecine présentée comme sa meilleure amie par une association d’étudiants sénégalais de la ville. Actuellement, les enquêteurs n’écartent aucune piste y compris celle de la fugue.

Selon le journal Libération, des éléments matériels dont des images de vidéosurveillance poussent les enquêteurs à envisager sérieusement une disparition volontaire. Ils auraient même récolté des indices dans la chambre de l’intéressée et qui portent à croire, qu’elle serait partie avec des effets personnels et des vêtements.