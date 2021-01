Alors que beaucoup le croyaient disparu, Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, a finalement fait sa réapparition ce mercredi. En effet, après deux mois et demi de silence radio, ce dernier a été filmé à l’occasion d’une discussion entre ce dernier et des professeurs. Une réapparition qui a fait l’effet d’une bombe en bourse.

Fin octobre, Jack Ma critique ouvertement le pouvoir chinois. Un tacle appuyé à l’encontre des autorités de régulation financière qui n’a pas du tout plu au régime. Convoqué, Jack Ma a dû répondre de ses critiques avant de voir le gouvernement bloquer l’arrivée en bourse à Shanghaï et Hong Kong d’Ant Group, la filiale de paiement en ligne d’Alibaba.

Jack Ma réapparaît pour la première fois depuis octobre

Beaucoup ont alors cru à la fin de l’ère Ma. Absent médiatiquement, son entreprise visiblement contrôlée par Pékin, certains ont même cru à sa mort. Mais ce mercredi, le milliardaire est réapparu. Il s’est fait filmer à l’occasion d’une discussion organisée avec des enseignants, discussion organisée dans le cadre de ses activités de mécénat.

Alibaba décolle en bourse

Une vidéo au cours de laquelle il souligne cette fois-ci l’importance du régime communiste pour la Chine. Selon lui, Xi Jinping et son gouvernement aident à améliorer l’éducation à travers le pays qui progresse de plus en plus rapidement vers la prospérité. Une sortie qui a eu le don de rassurer les investisseurs, qui pensaient que Pékin allait nationaliser Alibaba. Résultat, le titre de l’entreprise a pris 8.52% en bourse.