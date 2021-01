Al Hassane Mbakerouhou Lahi Baba s’était fait remarquer depuis quelques semaines au Sénégal. L’homme qui se dit prophète et vit dans la région de Kolda a été arrêté par les autorités après une sombre affaire de détournement de mineur. Il avait provoqué la colère de certains responsables religieux après avoir affirmé qu’il était un prophète.

« Au moment où il s’est autoproclamé prophète il ne fait plus partie de la religion musulmane. Puisque dans le Coran, on indique que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes » avait affirmé leprésident de Ligue des imams du Sénégal, Dame Ndiaye. Mais l’homme continuait à avoir des adeptes et sa notoritété grimpait en flèche. Notoriété mise à mal par la nouvelle accusation dont il fait l’objet. Le prophète autoproclamé a en effet été arrêté par la gendarmerie pour détournement de mineur avec qui il vivait en concubinage. Un important déploiement des forces de l’ordre a été constaté tout autour de son lieu de résidence d’après des témoins.

Il avait réussi un tour de force en créant sa propre version de la religion mais était depuis la cible de nombreuses personnes dont des internautes et des responsables religieux. Son arrestation intervient donc au plus fort de sa notoriété et risque de mettre à mal son projet de développement de sa version religieuse.