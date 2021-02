En Inde, un propriétaire de coq de combat succombait à l’attaque de son propre animal. Un accident qui avait eu lieu au cours d’un des combats illégaux et clandestins organisés à travers le pays. Les autorités du pays engagés depuis des années dans la lutte contre les combats illégaux de coq, ont pris prétexte de cet nouvel incident pour se mettre aux trousses de tous les organisateurs et commanditaires de ces combats de coqs notamment dans les régions de d’Andhra Pradesh, de Karnataka et d’Odisha.

Tué par son coq

Il est courant d’observer dans le monde animal, des batailles entre individus de la même espèce. Les coqs n’y font pas exception. Des batailles qui sont inhérentes à leur nature même de ces animaux parce, qu’elles participent à leur organisation de vie. Les coqs se battent pour établir un territoire ou des droits d’accouplement. Mais dans ces cas, les blessures graves sont rares car, les individus grâce à un certain « code » qui semble imprimé dans leurs gènes connaissent l’abdication et la grâce. Le perdant reconnait sa défaite et quitte la zone de combat.

Mais dans les combats improvisés, les animaux sont régulièrement armés par leurs propriétaires, de lames ou de pointes qui sont attachées à leurs pieds ou à leurs ergots. Et les blessures sont régulières et fréquentes. Et alors que le plus touché des animaux demande grâce, il est très souvent trop tard ; les blessures infligées par son adversaire étant souvent mortelles.

Mais des accidents pouvaient se produire. Récemment encore, selon des faits rapportés par la presse locale, le propriétaire d’un coq de combat s’apprêtant à retirer les lames des pieds de son « champion » a été grièvement touché à l’aine par une de ces lames. Une lame acérée qui avait certainement atteint l’une des grosses artères de l’aine et l’avait vidé de son sang avant que les secours ne puissent le prendre en charge. En Inde ces combats bien qu’interdits depuis la promulgation de la loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux en 1960, demeurent le « sport » favori de nombreux indiens, surtout dans les régions rurales du pays.