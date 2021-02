La Chine n’a pas tardé à réagir suite aux récentes critiques qui ont été formulées par le président français contre le vaccin développé en Chine. Par la voix du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la puissance asiatique a tenu à rassurer de la fiabilité et de l’efficacité du vaccin chinois. Devant la presse ce vendredi 5 février, Wang Wenbin a indiqué que les autorités chinoises attachent du prix à la qualité du vaccin.

La Chine tient à la sécurité et l’efficacité des vaccins

« Le gouvernement chinois attache une grande importance à la sécurité et à l’efficacité des vaccins contre le Covid », a déclaré l’officiel chinois lors de cette sortie médiatique qu’il a effectuée. « Sur la base des essais clinique de phase 3, il est manifeste que les vaccins chinois sont efficaces et sûrs », a-t-il poursuivi. Sans toutefois mentionner le nom du locataire de l’Elysée, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin a invité les uns et les autres à mettre ensemble les efforts dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus plutôt que de livrer aux affrontements.

La vaccin chinois pourrait être risqué selon Macron

« La communauté internationale doit s’unir plutôt que s’affronter autour de la question des vaccins », a ajouté l’officiel chinois. Rappelons que cette réaction de la partie chinoise est intervenue suite aux propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron ce jeudi 4 février. Lors d’un échange avec le groupe de réflexion américain Atlantic Council, le président français faisait remarquer que la Chine avait déployé « une diplomatie du vaccin ». « Cela signifie qu’à moyen et long terme, il est presque sûr que si ce vaccin n’est pas approprié, il facilitera l’émergence de nouveaux variants; il ne va absolument pas arranger la situation des pays », avait alerté Emmanuel Macron