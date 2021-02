En Inde, les récents tweets postés par Rihanna et Greta Thunberg au sujet des récentes manifestations de paysans ont suscité la colère des autorités. Selon le ministère indien des Affaires étrangères, ces stars et célébrités versent dans le sensationnalisme alors que le pays se remet doucement de ces houleux affrontements.

Sur Twitter, la chanteuse Rihanna s’en est effectivement prise au gouvernement indien suite à sa réaction concernant les manifestations des agriculteurs indiens. Suivie par plus de 100 millions de personnes sur Twitter, la chanteuse a en fait pointé du doigt les coupures internet observées du côté de New Delhi lorsque les heurts ont éclaté. Un message retweeté plus de 230.000 fois et commenté à plus de 80.000 reprises.

Rihanna et Greta Thunberg critiquent le gouvernement indien

Une critique reprise par Greta Thunberg. En effet, celle-ci a affirmé être solidaire des agriculteurs indiens. Un message également partagé par Meena Harris, nièce de Kamala Harris, la vice-présidente américaine. Enfin, du côté politique, certains élus américains, comme Jim Costa ont qualifié les images diffusées par la presse et sur le net, de relativement troublantes.

Narendra Modi, face aux contestations

En Inde, depuis le 26 novembre, de nombreux agriculteurs venant du Pendjab, dans le Nord, manifestent à New Delhi, la capitale. Ces derniers fustigent la libéralisation du marché agricole et les nombreuses mesures prises allant en ce sens. Cette manifestation gagne en ampleur et s’impose comme une véritable épine dans le pied pour le Premier ministre Narendra Modi qui tente ainsi de contenir le mouvement en muselant presse et internet.