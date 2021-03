Jeremiah Johnson est un pasteur évangéliques et un messager de « la fin des Temps » avec ‘’Jeremiah Johnson Ministries’’. En 2016, Jeremiah Johnson, pasteur et «prophète», a prédit avec précision le premier mandat de Trump avant même qu’il ne devienne un chef de file pour les élections primaires républicaines. Il avait de ce fait, réussi à se construire une solide audience sur les réseaux sociaux comme l’un des premiers hommes de Dieu à avoir dès 2015, pris la candidature de Trump au sérieux.

En 2020, pour les nouvelles élections présidentielles, Johnson et d’autres dirigeants d’églises évangéliques, comme les pasteurs Kris Vallotten et R. Loren Sanford, ont déclaré qu’ils avaient « entendu du ciel » que Trump remporterait un deuxième mandat. Fausse prophétie, puisqu’en janvier, Joseph Biden, entrait à la Maison-Blanche pour en sortir Donald Trump. Depuis les pasteurs avaient fait des excuses publiques. Et ce Lundi, Johnson annonçait la fin de ‘’Jeremiah Johnson Ministries’’.

Johnson se repent…

Moins d’un jour après l’insurrection du Capitole, Johnson publiait une longue explication sur Facebook, affirmant qu’il avait « mal interprété » les rêves et souhaitait « se repentir et demander pardon ». « Je ne blâme pas le peuple de Dieu pour une prière insuffisante qui a conduit Donald Trump à perdre les élections, et je ne blâme aucune sorte de fraude électorale. Je suis simplement convaincu que Dieu Lui-même l’a (Trump) enlevé et qu’il n’y avait rien qu’un être humain aurait pu faire à ce sujet ».

Des déclarations qui selon le pasteur, lui auraient valu de nombreuses insultes et menaces de la part d’internautes américains. « j’ai reçu de multiples menaces de mort et des milliers et des milliers de courriels de chrétiens disant les choses les plus méchantes et les plus vulgaires que j’aie jamais entendues à l’égard de ma famille et de mon ministère », écrivait il y a quelques jours le pasteur. Pour Johnson le fait même que ces insultes et ces menaces émanent d’autres chrétiens lui faisait voir combien de fois il avait échoué, et peut-être encouragé une certaine « idolâtrie » envers la personne de Trump.

« Il nous faut nous humilier »

Aussi lundi, toujours sur Facebook, le pasteur Jeremiah Johnson annonçait « après beaucoup de prière et la direction claire du Seigneur » sa volonté de mettre fin à ‘’Jeremiah Johnson Ministries’’ le ministère qu’il avait créé pour évangélisé sur la fin des temps, et qui avait également soutenu le président Trump. Pour le pasteur, il était conscient que la fin de ce ministère signifierait « d’énormes pertes financières et la suppression de l’influence qui a été bien établie au cours de la dernière décennie ».

Mais avait-il expliqué, « nous choisissons d’obéir radicalement à Jésus plutôt qu’à toute autre voix. (…) nous devons prendre une pause, nous arrêter, (…) nous remettre en question, (…) nous humilier et (…) reconnaître que Dieu prépare quelque chose de bien plus grand dans le mouvement prophétique et charismatique » que de « discourir et débattre sur des élections perdues ». Depuis quelques jours la page Facebook du ministère est indisponible. Mais selon la presse américaine, le pasteur serait déjà en préparation d’un nouveau ministère, appelé Altar Global. Au lieu d’offrir ce que Johnson a appelé « un commentaire prophétique » sur les événements actuels, Altar Global veut « aider à préparer l’Épouse du Christ pour le retour de notre glorieux époux Roi Jésus ».