Poutine appelle Trump pour ses 80 ans après plus d'un mois sans échange

Le président russe Vladimir Poutine a appelé son homologue américain Donald Trump par téléphone dimanche 14 juin 2026 pour lui souhaiter son 80e anniversaire — un premier contact direct entre les deux dirigeants depuis plus d’un mois et demi. L’assistant du Kremlin, Youri Ouchakov, a confirmé l’appel et précisé que les félicitations russes avaient été transmises personnellement.

Selon Ouchakov, le message du président russe était « très chaleureux, reflétant la nature de la relation entre les deux présidents ». Trump aurait été touché par les mots de Poutine et lui aurait exprimé sa gratitude. Aucun cadeau n’a été envoyé, a précisé le responsable du Kremlin, qui a indiqué que le message de félicitations soulignait les « traits de caractère exceptionnels » du président américain.

Premier contact entre les deux dirigeants depuis le 29 avril

Cet appel marque une reprise du dialogue bilatéral après une interruption de plus d’un mois et demi. Les deux chefs d’État s’étaient entretenus pour la dernière fois le 29 avril 2026, pour discuter du cessez-le-feu du Jour de la Victoire en Ukraine. Depuis cette date, aucun échange téléphonique direct n’avait eu lieu entre Washington et Moscou.

Un anniversaire célébré en grande pompe à la Maison-Blanche

L’appel de Poutine est intervenu au cœur d’une journée d’anniversaire très chargée pour Trump. Le président américain fête ses 80 ans avec un gala de MMA organisé sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, un événement inédit dans l’histoire présidentielle américaine. L’UFC a installé une arène de 28 mètres de hauteur pour accueillir sept combats, dont celui du Français Ciryl Gane. Les festivités coïncident avec les célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Trump devient à cette occasion le président américain en exercice le plus âgé de l’histoire du pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi contacté Trump ce même dimanche. Selon la présidence ukrainienne, l’appel a porté sur la situation militaire en Ukraine, sans qu’aucun détail supplémentaire n’ait été communiqué. La prochaine étape des négociations sur le conflit ukrainien, dans lesquelles Washington joue un rôle de médiateur, reste à déterminer à l’issue de cette journée de contacts diplomatiques.