Ancien ministre de François Mitterrand et François Hollande, Jean-Michel Baylet est dans la tourmente. En effet, ce dernier est soupçonné de viols et agression sexuelle sur mineurs. Il a de fait été entendu, jeudi dernier, par la brigade de protection des mineurs. Des faits, qui seraient prescrits, mais qu’il conteste fermement.

Aujourd’hui patron de La Dépêche du Midi, l’ancien politique entendu en audition libre a rapidement tenu à réfuter des allégations qu’il estime être mensongères. Son avocat, Me Jean-Yves Dupeux a d’ailleurs commenté les récentes révélations, expliquant que les faits supposés remonteraient à 41 ans.

Un ancien ministre socialiste, dans la tourmente

Pour autant, une enquête a bel et bien été ouverte par le parquet de Paris. Celle-ci remonte au 9 juin 2020. L’ancien ministre fait ainsi face à des accusations de viols et d’agressions sexuelles sur jeunes mineurs de moins de 15 ans. L’objectif de cette enquête est de vérifier les faits avant de s’assurer que d’autres agressions non-prescrites, n’aient pas eu lieu.

Des faits supposés, prescrits

Jean-Michel Baylet est connu pour avoir été le président du Parti radical de gauche entre 1996 et 2016. Sénateur et ministre, il a travaillé pour deux présidents socialistes, Mitterrand et Hollande. Il a d’abord été Secrétaire d’État avant de devenir ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales. Il est aujourd’hui maire de Valence-d’Agen dans le Tarn-et-Garonne.