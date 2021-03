Mercredi dernier, il était aux alentours de 16h40 lorsque deux policiers ont été violemment pris à partie du côté de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ces derniers procédaient à une interpellation après qu’un homme en motocross se soit livré à un rodéo sauvage. Sept suspects ont été interpellés.

Dans les faits, deux motards de la police ont remarqué qu’un individu se livrait à un rodéo sauvage. Pris en chasse, ce dernier refuse de s’arrêter et continue sa route jusqu’à se retrouver coincé dans une petite allée. Il continue alors sa course à pied. Les deux policiers, toujours à sa poursuite, tentent de le rattraper mais se font alors piéger par une vingtaine de jeunes.

2 policiers roués de coups en Meurthe-et-Moselle

Ces derniers agressent violemment les fonctionnaires. L’un des deux tombe au sol. Protégé par son casque, celui-ci évite le pire. Rapidement, la description des agresseurs est faite et des renforts arrivent sur place. Sept individus sont alors interpellés, tous accusés d’avoir été là au moment des faits. En garde à vue, on découvre que six d’entre eux étaient mineurs.

Alliance Police Nationale appelle le gouvernement à réagir

Une nouvelle attaque contre des policiers qui ont toutefois su garder leur sang froid face à la violence de la scène, en attendant l’arrivée des renforts. Leur professionnalisme a d’ailleurs été salué par le syndicat Alliance police nationale qui appelle cependant le gouvernement à réagir après que ce genre de faits ne cesse de se reproduire.