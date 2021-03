La perte de cheveux, qui est plus fréquente chez les hommes, progresse différemment chez tout le monde. La perte de cheveux est affectée par le patrimoine génétique, les habitudes alimentaires. Vous pouvez rencontrer une ou plusieurs situations telles que ; l’affaiblissement des cheveux, la perte de densité à partir du haut de la tête ou des tempes, la perte de cheveux soudaine, la raréfaction des cheveux. Peu importe la raison, la greffe de cheveux est une solution permanente contre la perte de cheveux qui redonne à presque chaque homme les cheveux dont il rêve.

La Turquie, qui est devenue le centre de la greffe de cheveux partout dans le monde, se qualifie comme un pays spécialisé dans l’implantation capillaire. Vous pouvez avoir la meilleure greffe de cheveux Turquie pour le prix le moins cher, vous pouvez mettre fin aux problèmes que vous avez en raison de la calvitie.

Quelles Sont Les Causes De La Perte De Cheveux ?

La perte de cheveux est un problème que les femmes en souffrent également à partir d’un certain âge, mais ce problème reste plus fréquent chez les hommes. Les hommes perdent leurs cheveux, principalement pour des raisons génétiques. L’hormone testostérone attaque les follicules pileux et provoque la perte de cheveux la plus célèbre et la plus courante, que nous appelons la perte de cheveux de type masculin.

Les mauvaises habitudes telles que l’âge, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque de sommeil, l’alcool et le tabagisme sont également connus pour avoir des effets négatifs sur la perte de cheveux. La chute de cheveux liée au le stress est la principale cause de perte de cheveux, en particulier chez les jeunes hommes d’âge scolaire.

Les Chutes De Cheveux Passagères

Chez les hommes comme chez les femmes, les cheveux tombent à certaines périodes de la vie. Cette perte est le résultat de le fait que notre corps est en état de renouvellement permanent. Les vieilles racines disparaissent, les nouvelles racines de cheveux endormies commencent à se renforcer, à pousser. La phase de chute de cheveux peut passer inaperçue si la chute n’est pas très sévère et si elles s’étalent sur une longue période de temps. Certaines personnes en sont conscientes.

Un stress intense périodique peut également provoquer une perte de cheveux temporaire. Dans ce cas, on peut éviter le processus de la perte de cheveux avec la bonne gestion du stress, avec le passage à un état nutritionnel bénéfique pour les cheveux et en faisant attention aux habitudes de sommeil.

Premiers Signes De Perte De Cheveux

Le dégarnissement qui commence à partir des golfes temporaux attire soudainement votre attention, le milieu de la tête peut avoir commencé à se dégarnir de la même manière, et vous remarquez que vos cheveux ne sont pas aussi denses qu’avant en termes de volume. Dans ce cas, nous pouvons dire que vous êtes face à face aux premiers symptômes de la perte de cheveux.

Greffe De Cheveux Solution Définitive

La greffe de cheveux est la solution la plus efficace et la plus permanente pour le traitement de la perte de cheveux et de la calvitie. Les follicules pileux d’une personne sont transplantés dans la zone receveuse atteinte de la calvitie. La zone de la nuque est la zone donneuse dans la greffe de cheveux. Il a été observé que les cheveux de la nuque ne tombent pas chez de nombreuses personnes après l’arrêt la chute de cheveux. Les follicules pileux dans cette zone sont résistants à la chute.

Étant donné que les propres follicules pileux de la personne sont utilisés dans la greffe de cheveux, une transplantation génétiquement compatible sera effectuée et les follicules pileux résistants à la chute prélevée de la zone de la nuque seront implantés en permanence dans la zone receveuse.

Techniques De Greffe De Cheveux

FUE ; Extraction de L’unité folliculaire et DHI ; Implantation directe des cheveux, sont les deux principales techniques de greffe de cheveux utilisées dans la greffe de cheveux partout dans le monde et en Turquie.

Technique de greffe de cheveux FUE

La technique FUE est une technique courante appliquée pendant la greffe de cheveux. Les unités folliculaires sont prélevées individuellement de la zone donneuse et implantées individuellement de la même manière dans des petites incisions ouvertes sur la zone receveuse.

Les plus grands succès dans le domaine de la greffe de cheveux ont commencé à être réalisés avec le développement de la technique FUE. Des divers types de cette technique sont apparus selon l’outil chirurgical utilisé. Les techniques Sapphire et FUE en sont les meilleurs exemples.

Technique de greffe de cheveux DHI

Méthode d’implantation directe des cheveux DHI est une technique de greffe de cheveux dans laquelle les follicules pileux sont plantés directement, comme vous pouvez le deviner à partir de son nom. L’unité folliculaire prélevée de la zone donneuse est transplantée directement dans la zone receveuse. Grâce au stylo CHOI, il n’est pas nécessaire de réaliser des incisions.

Dans la technique Greffe de cheveux dhi faite avec un stylo-implanteur (stylo Choi), les cicatrices sont beaucoup plus petites et le processus de guérison progresse plus rapidement.

Avant La Chirurgie De Greffe De Cheveux

La greffe de cheveux est une opération, et avant toute opération chirurgicale, un protocole général à réaliser doit être suivi. Certains tests sanguins peuvent être demandés, des informations sur les médicaments que vous utilisez régulièrement sont recueillis, des précautions importantes tels que ; éviter les boissons alcooliques avant la chirurgie, éviter d’utiliser les anticoagulants, sont partagées avec le patient.

Opération De Greffe De Cheveux

La chirurgie de greffe de cheveux en Turquie commence par rencontrer votre médecin et l’équipe de spécialistes de la greffe de cheveux. Vous serez informé du processus de greffe de cheveux par un examen en face à face et une consultation détaillée. À ce stade, l’objectif de l’équipe est de comprendre les attentes du patient en matière de greffe de cheveux et de répondre à toutes les questions qui l’intéressent pour éliminer les hésitations.

Après que la zone à être plantés et la ligne de cheveux soient déterminés, tout en prenant en compte du consentement du patient, l’anesthésie est appliquée conformément à la méthode de greffe de cheveux et l’opération qui durera au moins 6 heures, est commencée.

Après L’implantation Des Greffons

Après la greffe de cheveux, il n’y a généralement pas de douleur, mais votre médecin vous donnera des analgésiques au cas où. Le premier jour est généralement confortable, sauf pour le sentiment différent d’avoir eu une intervention chirurgicale. Il y a quelques points à considérer pour la protection des greffons implantés :

Après la greffe de cheveux, un pansement entourant la tête est attaché. Pour éviter l’œdème, n’enlevez pas le pansement.

Dans la première semaine, vous devez dormir à un angle de 45 degrés. Pour que les greffons ne subissent pas de la pression et pour qu’ils n’entrent pas en contact avec l’oreiller.

Lorsque vous vous habillez et vous déshabillez, vous devez choisir des vêtements boutonnés de manière à éviter tout frottement dans la zone donneuse qui provoque l’endommagement des greffons.

Vous devez éviter les sports ou les activités pénibles similaires durant la première semaine qui suit la greffe de cheveux.

1-2 jours après la greffe, le nettoyage des plaies et le premier lavage sont effectués. Le processus de greffe de cheveux en Turquie est complété par cette dernière étape. Maintenant, il est temps d’attendre que de nouveaux follicules pileux poussent.

La Chute De Choc

Il est tout à fait normal de subir une « perte de choc » avant de retrouver vos nouveaux cheveux. Une fois que les racines des greffons transplantées tiennent, les cheveux tombent. La chute de choc peut se produire dans la zone receveuse, donneuse et dans tout le cuir chevelu. La chute de choc est une étape du processus de guérison. Les résultats de la greffe de cheveux commencent à apparaître après cette étape.

Résultats De La Greffe Capillaire

On peut voir le résultat définitif au bout d’une année. Bien que le placement des follicules pileux donne une idée des résultats de la greffe de cheveux, les cheveux ont besoin de temps pour se renforcer et atteindre l’épaisseur idéale.

Après la perte de choc, vos cheveux qui viennent juste de pousser deviendront progressivement plus forts. Jour après jour, vos cheveux que vous avez perdus commenceront à repousser.

La réputation mondiale de la Turquie dans la greffe de cheveux

La Turquie fait partie des principaux pays au monde en matière de greffe de cheveux. En ce qui concerne les services de santé et de médecine esthétique, la greffe de cheveux, malgré le fait qu’il s’agisse d’un secteur assez vaste, est le service de santé le plus souvent servi en Turquie par rapport au monde entier, en haut de la liste. Grâce à son histoire réussie dans la transplantation de cheveux qui a conduit à sa reconnaissance partout dans le monde, en particulier avec la greffe de cheveux, de sorte que le premier pays qui vient à l’esprit en matière de greffe capillaire est la Turquie.

Choix De La Clinique En Turquie

Bien que la greffe de cheveux fasse partie du groupe des opérations à faible risque, il s’agit d’une opération qui doit être prise au sérieux en fin de compte. À ce stade, le choix de la clinique et de l’équipe sera important pour vous.

Vous pouvez profiter du processus de greffe de cheveux dans des cliniques réussies en Turquie qui fournissent des services dans de nombreuses langues (Anglais, Français, allemand, russe, etc.) et qui possèdent des certificats internationaux.

Estepera Hair Clinic Est L’Adresse Expérimentée De Greffe De Cheveux À Istanbul

Estepera Hair Clinic est l’une des cliniques de transplantation de cheveux exceptionnelles d’Istanbul avec près de vingt ans d’expérience et une équipe talentueuse. Estepera, qui accueille ses patients à L’aéroport D’Istanbul, offre un séjour confortable tout au long du processus de greffe de cheveux.

Vous pouvez examiner les photos avant/ après de certains de nos patients qui ont eu une greffe de cheveux pour voir les résultats les plus naturels www.estepera.com/fr/

Prix De La Greffe De Cheveux En Turquie

Lorsque vous décidez de se faire greffer les cheveux à Istanbul, le prix de l’opération en Turquie, y compris l’hébergement varie entre 1 500 et 2 500 euros. Les transferts par véhicule VIP sont inclus. Cependant, les tarifs applicables en Europe pour une greffe de cheveux vont de 5 000 à 10 000 euros.

Les prix de l’intervention de greffe en Turquie sont très avantageux, l’opération de transplantation de cheveux est réussie, les résultats sont très naturels et le processus de greffe passe assez confortablement. Tout cela a donné à la Turquie une réputation bien méritée en ce qui concerne la greffe de cheveux.