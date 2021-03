Depuis le 9 octobre 2006, où la Corée du Nord a effectué son premier essai nucléaire, huit résolutions, plus ou moins contraignantes, ont été votées par le Conseil de sécurité de l’ONU pour la sanctionner. Entre autres sanctions, le pays n’est pas autorisé à importer plus de 500 000 barils de pétrole raffiné par an. Toutefois, d’après le rapport d’un groupe d’experts remis au Conseil de sécurité de l’ONU, Pyongyang a importé en 2020 des produits pétroliers qui ont plusieurs fois dépassé le plafond fixé par l’ONU.

Les auteurs du rapport ont cité « des images, des données et des calculs » qui ont prouvé que la Corée du Nord a importé au moins 121 cargaisons de produits pétroliers raffinés dont l’essence et le diesel, qui lui sont livrées par des pétroliers d’un État membre de l’ONU qui n’est pas nommé et par d’autres. L’importation de ces cargaisons est la preuve que la Corée du Nord est décidée à contourner les sanctions internationales dont l’objectif est de freiner le développement de ses armes par l’étouffement de ces revenus qui sont nécessaires pour maintenir à flots son économie.

Le vol d’actifs virtuels

Toutefois d’après les analystes, Pyongyang à continuer à développer son arsenal de missiles nucléaires et balistiques en dépit des séries de sanctions. Toujours selon le groupe d’expert, la Corée du Nord a continué sa production des matières fissiles, un ingrédient crucial pour les armes nucléaires, et a également réussi à voler par le biais de cyberattaques, plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies dans le but de soutenir ses programmes nucléaires qui sont sous sanctions. « Le vol total d’actifs virtuels par Pyongyang de 2019 à novembre 2020 est évalué à environ 316,4 millions de dollars », a précisé le rapport.