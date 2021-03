Invité à discuter autour des présidentielles de 2022 au cours d’un documentaire évoqué au cours de l’émission C dans l’Air, sur France 5, le président Macron a accusé la Turquie de possibles tentatives d’ingérence pour les prochaines présidentielles de 2022. Selon lui, les menaces ne seraient d’ailleurs pas voilées.

Dans les faits, Emmanuel Macron a tout d’abord fustigé des mensonges d’État, accusant la Turquie et ses organes de presse, d’avoir relayé de fausses informations, de faux témoignages, comme lorsque le président français a été accusé de vouloir ficher les enfants musulmans. Des mensonges relayées par de grandes chaînes, notamment contrôlées par le Qatar.

Emmanuel Macron soupçonne la Turquie d’ingérence

Il est aujourd’hui très clair que le gouvernement se veut lucide sur les prochaines campagnes électorales. Pour autant, celui-ci ne ferme pas la porte à de nouvelles relations stables avec la Turquie, estimant qu’il était possible que la situation s’améliore. Les ambiguïtés actuelles rendent cependant la chose difficile à imaginer.

Ankara doit rester soudée à Bruxelles

Reste que la situation doit s’améliorer, l’Europe et la Turquie travaillant sur de nombreux sujets sérieux, notamment sur celui de l’immigration. En effet, Ankara accueille à ce jour, plus de trois millions de réfugiés syriens ayant fui la guerre. Il est donc important pour Bruxelles et Paris de s’assurer une pleine collaboration sur ce sujet et d’empêcher la Turquie de se tourner vers des choix géopolitiques à fort impact.