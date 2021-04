« The Voice » est sans conteste, le meilleur concours de chant à la télévision dans le monde entier. La version africaine francophone de cette émission de télé-crochet international aborde la phase des demi-finales demain samedi 24 avril à 22 heures, (heure de Cotonou). Trois candidats béninois sont en lice : Mathilde Toussaint, Gyovanni Houessou et Carine SEN). Ils sont tous à Abidjan en Côte d’Ivoire où se tient l’évènement. Le ministre béninois de la culture Jean Michel Abimbola a tenu à apporter son soutien aux trois représentants de la nation.

Dans un communiqué publié sur la page officielle du gouvernement l’autorité a adressé des mots d’encouragement au trio. « A quelques heures de cette étape je voudrais dire mes mots d’encouragement à nos ambassadeurs, leur transmettre les félicitations de toute la nation et leur réaffirmer mon admiration pour ce brillant parcours de révélation de la richesse de notre culture et de nos talents au plan international » a écrit le ministre.

Votez massivement pour le trio par SMS

Il invite par ailleurs le peuple béninois à se joindre à lui , pour unir nos pensées positives afin de soutenir massivement ces dignes ambassadeurs de la culture béninoise pour que le Bénin soit non seulement cité parmi les finalistes de cette compétition, mais aussi qu’ils y hissent le drapeau national le plus haut possible. Les béninois doivent pour cela voter massivement pour leurs compatriotes par SMS.