À quelques mois de l’élection présidentielle française et de nombreuses personnes sont contre le maintien de l’actuel président français, Emmanuel Macron, au pouvoir. C’est sur Twitter que les internautes ont choisi d’exprimer leur mécontentement au point de réclamer qu’Emmanuel Macron quitte l’Elysée, en utilisant le hashtag #AuRevoirPrésident. Au point où le mot-clé était devenu une tendance en France.

Certains préfèrent Marine Le Pen

Les internautes étaient donc nombreux sur le réseau de l’oiseau bleu à exiger le départ d’Emmanuel Macron. Il faut dire que plusieurs internautes ont profité de l’occasion pour montrer ceux qu’ils préfèrent à la place de l’actuel locataire de l’Elysée. Pour certains, la présidente du Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, pour d’autres aucun des deux. « On aura encore droit à la « méchante Facho » face au « gentil humaniste » en 2022. Même s’il y a Hitler en face de @EmmanuelMacron je voterais jamais pour lui allez-vous faire f***** » a écrit un internaute.

« Le seul truc qui me gêne avec le #AuRevoirPrésident c’est que ça implique de le revoir… je m’en passerai, merci » a notamment ajouté un autre. « #AuRevoirPresident le plus vite sera le mieux pour la France et les français » a écrit un autre internaute.